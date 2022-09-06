2022/09/06 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TbLwwv6u1PQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هاشم الكندي : كل من خرج بتظاهرة كانت نيته سليمة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هاشم الكندي : كل من خرج بتظاهرة كانت نيته سليمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).