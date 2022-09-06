2022/09/06 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، عن تعرض مطار حلب الدولي لقصف بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء القصف، بينما نادرًا ما تعترف إسرائيل بشن غارات على سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مطار حلب الدولي.. و"أجنحة الشام" تحول رحلاتها إلى دمشق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف مطار حلب الدولي.. و"أجنحة الشام" تحول رحلاتها إلى دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).