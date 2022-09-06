تفاعلات الساعة.. الأزمة السياسية أنتجت شرخا اجتماعيا

2022/09/06 | 23:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، الثلاثاء 09/06/2022.عضو ائتلاف دولة القانون عباس...

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الأزمة السياسية أنتجت شرخا اجتماعيا أولاً على المسلة.

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