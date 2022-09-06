2022/09/06 | 23:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني استهل بوروسيا دورتموند مشواره في دوري أبطال أوروبا بطريقة مثالية بفوزه العريض على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0، بينما مني تشيلسي بهزيمة مفاجئة على يد مضيفه دينامو زغرب (0-1).واستغل دورتموند هجمة مرتدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري الأبطال..خسارة مفاجئة لتشيلسي المركز الخبري الوطني.

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