2022/09/06 | 23:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وجه الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، للزائرين المتوجهين الى كربلاء المقدسة لاحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .وقال المالكي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ :”ونحن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يوجه رسالة للزائرين: افتحوا قلوبكم لاخوانكم القادمين من البلدان البعيدة المركز الخبري الوطني.

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