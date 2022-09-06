الأعرجي يستقبل كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية

2022/09/06 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية، الفريق الجوي مارتن سامبسون، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال تبادل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية، فضلا عن استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

وأشار الأعرجي، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة هي خطر الإرهاب والمخدرات، لافتا إلى أن عودة التفجيرات إلى أفغانستان مؤشر خطير يجب معالجته قبل استفحاله .

وأكد الأعرجي، أن سياسة العراق مبنية على إنهاء الخلافات من خلال الحوار والانفتاح على الآخرين، وهذا مبدأ نتمسك به من أجل أمن العراق والمنطقة .

َمن جانبه أشار الفريق سامبسون، إلى أن لدى بلاده مصالح مشتركة مع العراق، مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدة في حل الأزمات، مشددا على أهمية دور العراق في المنطقة والعالم.

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