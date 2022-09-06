2022/09/06 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأس السطر | واشنطن تدخل خط النار بين مقتدى و الاطار

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