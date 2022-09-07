2022/09/07 | 00:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tsMNonLVZ8c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهديد رئيس دائرة الحكام قبل ساعات من موعد الاختبارات، وملفات أخرى في وقت إضافي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تهديد رئيس دائرة الحكام قبل ساعات من موعد الاختبارات، وملفات أخرى في وقت إضافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).