إصابة وزير الصناعة نتيجة حادث سير على طريق بيجي

2022/09/07 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر محلي، الثلاثاء، بتعرض وزير الصناعة منهل الخباز لحادث سير على طريق بيجي ما ادى الى نقله الى المستشفى.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "عجلة وزير الصناعة منهل خبار انقلبت نتيجة حادث سير على طريق بيجي ما اسفر عن اصابة الوزير بكدامات نقل على أثرها الى المستشفى".

وتسفر حوادث السير نتيجة سوء الخدمات ورداءة عن اصابة ومصرع العشرات يوميا في العراق بحسب احصائيات رسمية .

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