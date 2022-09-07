إخطبوط الوزارات يبتلع أهم أراضي النفط ويوزعها على حاشيته بتلاعب قانوني فاضح

2022/09/07 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أقدم وزير النفط والمالية ومدير شركة النفط ورئيس لجنة الطاقة الوزارية احسان عبد الجبار بتحويل جنس قطعة ارض في موقع استراتيجي مملوكة للنفط الى قطع أراضي سكنية ووزعها على أركان وزارته بتقسيط شهري من راتبه الحكوميّ!وبحسب وثيقة ان "هناك قطعة ارض مملوكة الى شركة نفط الوسط في منطقة المنصور الداودي مساحتها ١٧٠٠ متر مربع مخصصة لمشروع بناية متعددة طوابق كمقر او مؤسسة لوزارة النفط و شركة نفط الوسط وبتلاعب و اتفاق بين وزير النفط أحسان عبدالجبار و مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم و مدير عام الدائرة القانونية نائب الثاني رئيس شركة النفط الوطنية ليث الشاهر و وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية في ظل غياب تام لدور دائرة الرقابة الداخلية و تواطؤ معاون مدير عام الدائرة زياد حمد الحديثي". ووفقا لمصادر فانه " تم الاتفاق على تقسيم قطعة الارض بين هولاء المسؤولين و العمل تحويل جنسها من زراعي الى سكني وتقسيمها الى قطع سكنية و تمليكها الى الوزير احسان عبدالجبار اسماعيل ووكيل الوزارة حامد الزوبعي ومدير شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم وليث الشاهر مدير عام الدائرة القانونية". وتابعت المصادر ان"سعر الارض التقريبي ١٧ مليون دولار وبتلاعب من هولاء المسؤولين تم الاستحواذ على قطعة الارض و الاتفاق على تقسيط مبالغها من راتبهم الشهري في احتيال واضح على القانون في ظل غياب السلطة البرلمانية و هيئة النزاهة".

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