الأغلى في التاريخ.. الكشف عن تفاصيل عقد مبابي الضخم مع سان جيرمان

2022/09/07 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

بعد فترة من الضجة التي أثارها كيليان مبابي بتفضيله تمديد عقده مع باريس سان جيرمان بدل الانتقال لريال مدريد، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" التفاصيل المالية لعقد مبابي مع ناديه الحالي.

وجدد مبابي أواخر الموسم الماضي، تعاقده مع الفريق الباريسي حتى صيف 2025، ليفوت الفرصة على انتقاله الذي كان وشيكا إلى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مبابي سيتقاضى 250 مليون دولار عن المواسم الثلاثة التي وقع عليها كلاعب مع باريس، وهو ما يعادل 83 مليون دولار لكل موسم، في ارتفاع ضخم لما كان يحصل عليه مع النادي الفرنسي بعقده السابق قبل التجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي حصل على 125 مليون دولار كمكافأة تجديد، وهي القيمة الأعلى التي يتم دفعها للاعب انتهى عقده في تاريخ كرة القدم.

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل إليه قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

ويستعد مبابي حاليا لقيادة باريس سان جيرمان في مباراته الهامة ضد يوفنتوس، المقررة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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