2022/09/07 | 00:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: شهّرت وزارة التجارة السعودية بمؤسسة تجارية تختص في تجارة منتجات التبغ بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة المنشأة وصاحبها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية إثر حيازة وعرض وبيع منتجات تبغ مقلدة ومغشوشة.وكان مأموري …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التجارة" السعودية تشهِّر بمخالف ارتكب الغش والتقليد في بيع منتجات التبغ) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التجارة" السعودية تشهِّر بمخالف ارتكب الغش والتقليد في بيع منتجات التبغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).