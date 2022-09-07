"الدولية للطاقة الذرية" تحذر من وقوع حادث نووي في أوكرانيا

2022/09/07 | 00:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة "ملحة" لاتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع حادث نووي متعلق بالقصف بالقرب من محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء في أوكرانيا.ودعت الوكالة في تقرير جديد، ونقلته صحيفة "ذا هيل" …

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