2022/09/07 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يعزي الصدر بوفاة شقيقه تلقى سماحة العلامة السيد حسين الصدر اتصالاً هاتفياً من فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح موساةً له برحيل شقيقه المرحوم الاستاذ السيد حسن الصدر.وقد ابدى السيد الصدر شكره للسيد الرئيس على مواساته الصادقة ومبادرته الكريمة انا لله وانا اليه راجعون المكتب الاعلامي لسماحة السيد حسين الصدر

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