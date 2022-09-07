2022/09/07 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق طبي في النجف ينقذ حياة شاب مصاب بطلق ناري النجف – سعدون الجابري أستقبلت مدينة الصدر الطبية شابا مصابا بطلق ناري في منطقة البطن.و قال رئيس الفريق الطبي أخصائي الجراحة العامة علي ياسين الربيعي في تصريح أمس وصل الى صالة الطوارئ شاب من سكنة الحيدرية يبلغ من العمر 24 عاما مصاب بطلق ناري […]

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