الأعرجي‭ ‬يبلغ‭ ‬مسؤولة‭ ‬أمريكية‭ ‬ومستشارا‭ ‬بريطانيا‭:‬ نواجه‭ ‬مخاطر‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬والإرهاب‭ ‬والمخدرات

2022/09/07 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يصادق‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬أمني‭ ‬مع‭ ‬السعودية بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ اكد‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يتبنى‭ ‬سياسة‭ ‬إنهاء‭ ‬الخلافات‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭.‬ وقال‭ ‬الأعرجي،‭ ‬خلال‭ ‬استقباله،‭ ‬امس،‭ ‬كبير‭ ‬مستشاري‭ ‬الدفاع‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية،‭ ‬الفريق‭ ‬الجوي‭ ‬مارتن‭ ‬سامبسون،‭ ‬إن‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ […]

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