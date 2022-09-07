2022/09/07 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يصادق على مذكرة تفاهم أمني مع السعودية بغداد – الزمان اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الثلاثاء، أن العراق يتبنى سياسة إنهاء الخلافات مع الجميع عبر الحوار. وقال الأعرجي، خلال استقباله، امس، كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية، الفريق الجوي مارتن سامبسون، إن أبرز التحديات التي تواجه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يبلغ مسؤولة أمريكية ومستشارا بريطانيا: نواجه مخاطر مخيم الهول والإرهاب والمخدرات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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