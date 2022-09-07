جابر تطيح بمنافستها الأسترالية.. وتبلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز

2022/09/07 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت التونسية، أنس جابر، لنصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة، الثلاثاء، بفوزها في مجموعتين متتاليتين على الأسترالية، أجلا تومليانوفيتش.

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