وزير الصناعة يتعرض لجروح طفيفة إثر انقلاب سيارته

2022/09/07 | 00:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد قائممقام قضاء بيجي محمد محمود، باصابة وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز بجروح طفيفة إثر انقلاب سيارته على طريق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.وقال محمود للوكالة الرسمية، ان “السيارة التي تقل وزير الصناعة تعرضت لحادث انقلاب في قضاء بيجي ما ادى الى اصابة الوزير بجروح طفيفة نقل على اثرها الى مستشفى صلاح الدين”.

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