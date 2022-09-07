2022/09/07 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

دشن ريال مدريد حامل اللقب رحلة الدفاع عن لقبه بتحقيق فوز مستحق على مستضيفه ستليك بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.أقيمت المباراة الثلاثاء على ملعب " سيلتيك بارك" وافتتح التسجيل للريال فينيسيوس جونيور في الدقيقة 56 قبل أن يضيف لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 77 تمكن البلجيكي إيدين هازار من إحراز الهدف الثالث للفريق الملكي الذي حصد بثقة واضحة أول ثلاث نقاط له في البطولة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد "الواثق" يعود بفوز مستحق من أرض سلتيك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد "الواثق" يعود بفوز مستحق من أرض سلتيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).