صحة صلاح الدين تبين الحالة الصحية لوزير الصناعة بعد تعرضه لحادث سير

2022/09/07 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت صحة محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، عن اصابة وزير الصناعة بجروح متوسطة اثر انقلاب عجلته على طريق بيجي بغداد.

وقالت مديرية الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " وزير الصناعة دخل لصالة العمليات وان إصاباته متوسطة الشدة".

وكان مصدر محلي، الثلاثاء، قد افاد بتعرض وزير الصناعة منهل الخباز لحادث سير على طريق بيجي ما ادى الى نقله الى المستشفى.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "عجلة وزير الصناعة منهل خبار انقلبت نتيجة حادث سير على طريق بيجي ما اسفر عن اصابة الوزير بكدامات نقل على أثرها الى المستشفى".

وتسفر حوادث السير نتيجة سوء الخدمات ورداءة عن اصابة ومصرع العشرات يوميا في العراق بحسب احصائيات رسمية .

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