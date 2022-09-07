وزير الصناعة إلى صالة العمليات بعد حادث السير الذي تعرض له

2022/09/07 | 01:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دخل وزير الصناعة العراقي، منهل الخباز، 09/06/2022 إلى صالة العمليات بعد حادث السير الذي...

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