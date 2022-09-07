2022/09/07 | 01:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I11ea56AdDI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بالعراقي.. الانسداد السياسي يعطل مشروع قانون الموازنة المالية في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بالعراقي.. الانسداد السياسي يعطل مشروع قانون الموازنة المالية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).