"الفجوات لا تزال قائمة".. الخارجية الأمريكية توضح آخر تطورات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي

2022/09/07 | 01:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تعليقا على رد إيران بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، إن هناك "فجوات لا تزال قائمة".

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