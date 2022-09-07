نائب: الكاظمي حوّل 70 مليارًا من أموال الأمن الغذائي لأثاث مكتبه

2022/09/07 | 02:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحويل مبلغ 70 مليار دينار لصالح مكتبه.وكتب شند في تدوينة طالعتها إيرث نيوز، أن “رئيس الوزراء حوّل 70 مليار دينار من أموال قانون الأمن الغذائي لصالح مكتبه، لشراء الأثاث وترميم الابنية، وبدون سند قانوني! وسط تفرج الحكم […]

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