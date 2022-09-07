خطفوا بغرض الاتجار بهم.. إنقاذ 15 طفلا في نيجيريا

2022/09/07 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة بولاية ريفرز النيجيرية في بيان، الثلاثاء، أنها أنقذت 15 طفلا كانوا قد اختطفوا من أجل الاتجار بهم.

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