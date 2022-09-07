2022/09/07 | 04:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rZWSEEogbR0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المختص في إدارة الأزمات الاقتصادية علي جبار: القوى السياسية الحالية يجب ألا تكون جزء من الحل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المختص في إدارة الأزمات الاقتصادية علي جبار: القوى السياسية الحالية يجب ألا تكون جزء من الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).