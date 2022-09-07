2022/09/07 | 04:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكيم يتحدث مع مسؤولة اميركية عن الحل.. الحوار هو السبيل الأمثل | نشرة اخبار الثالثة 2022/9/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكيم يتحدث مع مسؤولة اميركية عن الحل.. الحوار هو السبيل الأمثل | نشرة اخبار الثالثة 2022/9/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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