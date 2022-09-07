الصحة السعودية: إحالة موظف إلى النيابة بعد تصويره مريضة في منشأة صحية

2022/09/07 | 05:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الثلاثاء، أنها أوقفت موظفا يعمل في إحدى المنشآت الصحية قام بتصوير مريضة في أثناء زيارتها المنشأة الصحية.

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