2022/09/07 | 05:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R4mG_BlKI0Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: بلد يشهد فائض مالي والمواطن يعيش في فقر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: بلد يشهد فائض مالي والمواطن يعيش في فقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).