من أمام مقاتلة إف-35.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه تحذيرا لإيران

2022/09/07 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، الثلاثاء، من أمام مقاتلة إف-35، إيران من الاستمرار في "اختبار" الدولة العبرية، في الوقت الذي تتفاوض فيه طهران مع الدول الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم في فيينا في 2015 وتعارضه إسرائيل بشدّة.

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