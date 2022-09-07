2022/09/07 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يُعتبر الحديث عن الأقباط في مصر أمراً بالغ الحساسيّة، بل قضية أمن قومي يتجنّب الجميع الخوض فيها"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسلام السياسي والتمييز بحق الأقباط في مصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسلام السياسي والتمييز بحق الأقباط في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).