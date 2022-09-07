مصر.. تداول فيديو لحظة انسحاب سامح شكري من الاجتماع العربي في القاهرة

2022/09/07 | 07:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انسحاب وزير الخارجية المصري، سامح شكري من الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة، مع تسليم رئاسة الدورة لوزيرة خارجية حكومة الوحدة

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