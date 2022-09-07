أميركا تقرر عدم إدراج روسيا ضمن الدول الراعية للإرهاب

2022/09/07 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، أنّه من غير المجدي في الوضع الراهن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، رافضة بذلك دعوات بهذا الصدد وجّهتها إليها كييف وبرلمانيون أميركيون.

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