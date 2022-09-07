مصر.. تصفية شركة حكومية لإنتاج الكوك.. ومسؤول يوضح الأسباب

2022/09/07 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية في مصر، حل وتصفية الشركة، مع صرف تعويضات للعاملين.

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