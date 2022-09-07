النجف تعطل دوامها الرسمي وهذا مصير امتحانات الدور الثاني

2022/09/07 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظراً لتوافد اعداد كبيرة من الزائرين الكرام بمناسبة الزيارة الاربعينية الى محافظة النجف الاشرف ولغرض تخفيف الزخم المروري ولغرض التفرغ للخدمة الحسينية يعلن محافظ النجف الاشرف الدكتور المهندس ماجد الوائلي عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة اعتباراً من يوم الاحد الموافق (11 / 9 / 2022) ولغاية يوم الاحد الموافق (18 / 9 […]

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