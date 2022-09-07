الكاظمي يزور الولايات المتحدة قريباً ويرفض مقترحاً من القوى السياسية بعدم الذهاب

2022/09/07 | 09:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الولايات المتحدة في 26 أيلول الجاري، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رافضاً مقترحاً قدم له خلال الاجتماع الثاني للقادة السياسيين، بعدم القيام بالزيارة، بسبب الخشية من تجدد التظاهرات في بغداد.وبحسب معلومات: … Readmore

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