وزير الدفاع يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة

2022/09/07 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واعوصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأربعاء، إلى محافظة كربلاء المقدسة.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وصل اليوم الى محافظة كربلاء المقدسة على رأس وفد ضم كبار القادة والضباط في الوزارة".وأضافت أن "الوزير التقى بمحافظ كربلاء نصيف الخطابي للتباحث بشأن تنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".





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