2022/09/07 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي والشمري يصلان إلى محافظة النجف الأشرف المركز الخبري الوطني.

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