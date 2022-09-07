2022/09/07 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن تسببت قيود كوفيد-19 في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود.وانخفضت العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار النفط بفعل مخاوف من تراجع الطلب المركز الخبري الوطني.

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