في أول لقاء له مع CNN بعد عودته من أوكرانيا.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زابوريجيا: الخطر جسيم

2022/09/07 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أول مقابلة تلفزيونية لشبكة CNN، منذ عودته من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وقد أكد بأن "الخطر الجسيم" لا يزال قائمًا هناك.وقال غروسي إن الوضع مقلق للغاية بسبب عمليات القصف المستمرة.

وأعقب بالقول: إن مجرد حقيقة استمرار الهجمات والقصف، عن قصد أو بغير قصد، يقوم الناس بضرب محطة للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.



لذا، يجب أن أقول إن الخطر مستمر".

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