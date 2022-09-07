أيا كان القرار.. جلسة المحكمة الاتحادية المرتقبة ترسم خارطة الطريق المقبلة

2022/09/07 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد السياسي المقرب من الاطار التنسيقي، سعد المطلبي، ان قرار المحكمة الاتحادية المرتقب، اليوم الأربعاء، بشأن دعوى حل مجلس النواب سيرسم خارطة الطريق المقبلة.

وقال المطلبي، لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية سوف تعلن خلال الساعات المقبلة، عن قرارها بشأن دعوى حل مجلس النواب، واي قرار سيصدر منها سوف يرسم خارطة الطريق للمشهد السياسي خلال الفترة المقبلة".

وبين ان "قرار المحكمة الاتحادية أيا كان، سوف يكون عامل مهم في حل الخلاف والصراع السياسي"، موضحا ان "قرارها سيكون ملزما وبات غير قابل للطعن وسيكون الجميع ملزم بتنفيذه مهما كان سواء بحل البرلمان او رد الدعوى".

وحددت المحكمة الاتحادية، يوم 30 من شهر آب الماضي موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان، إلا انها أجلت البت بها بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات الدامية التي حدثت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية".

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