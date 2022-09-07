أسرار نووية.. صحيفة: العثور على وثائق شديدة الخطورة بمنزل ترامب

2022/09/07 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر المحققون في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الشهر الماضي.

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