وزيرا الدفاع والداخلية يبحثان في النجف وكربلاء تنفيذ الخطة الاربعينية

2022/09/07 | 10:18 - المصدر: وكالة خبر

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وصل وزير الدفاع جمعة عناد إلى محافظة كربلاء المقدسة لبحث تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية، فيما وصل وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة إلى محافظة النجف الأشرف.

وقال مصدر مطلع إن “وزير الدفاع جمعة عناد وصل، صباح اليوم، على رأس وفد امني رفيع الى محافظة كربلاء لبحث اليات تنفيذ الخطة الاربعينية”.

وأضاف المصدر، أن “الوزير التقى بمحافظ كربلاء نصيف الخطابي للتباحث بشأن تنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وتابع انه “وبالتزامن مع تلك الزيارة وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي مع نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري الى النجف لبحث خطة تامين الزوار”.

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