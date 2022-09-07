بفائدة 5 بالمئة.. الرافدين: قروض 50 مليون دينار لترميم الدور السكنية

2022/09/07 | 10:18 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن مصرف الرافدين عن قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين والموظفين والمتقاعدين .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان قروض الترميم وتأهيل المنازل السكنية تبلغ 50 مليون دينار وبدفعة واحدة، مشيرا الى ان مدة تسديد قرض 50 مليون تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة.

ولفت البيان ان الجهة الوحيدة للتقديم على القرض هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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