انخفاض أسعار الذهب محلياً

2022/09/07 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعانخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، في الأسواق المحلية.وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 349 ألفاً و115 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 398 ألفاً و975 ديناراً عدا أجور الصياغة.





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