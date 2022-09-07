2022/09/07 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت قيادة حرس الحدود اجتماعا بنظيرتها الايرانية في منفذ زرباطية الحدودي بشان الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية : ان قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد عبد الله ابراهيم تراس وفدا امنيا لعقد اجتماعا للقادة في منفذ زرباطية الحدودي بين الجانب العراقي والجانب الايراني بحضور قائد قوات حرس الحدود الايراني، لغرض الاستعداد لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام والتنسيق المباشر لحل المشاكل بما يخدم انسيابية ونجاح مراسيم الزيارة من جميع المنافذ الحدودية”.

وأجرى قائد حرس الحدود جولة ميدانية داخل المنفذ واطلع على سير العمل فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة حرس الحدود تجتمع بنظيرتها الايرانية في منفذ زرباطية الحدودي بشأن الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة حرس الحدود تجتمع بنظيرتها الايرانية في منفذ زرباطية الحدودي بشأن الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).