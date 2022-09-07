العمل تخصص نافذة في موقعها الالكتروني للناجيات الإيزيديات

2022/09/07 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجَّـه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار، الاربعاء، بتخصيص نافذة عبر موقع الوزارة الالكتروني لشمول الناجيات والناجين بقانون رقم 8 لسنة 2021.

وذكرت الوزارة في بيان ان “المديرية العامة لشؤون الناجيات في الوزارة بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من منظمة الهجرة الدولية (iom) قامت بفتح نافذة الكترونية لشمول الناجيات والناجين من تنظيم داعش الارهابي بقانون الناجيات”.

وقال المدير العام لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس، إن “التقديم يشمل الناجيات والناجين من المكونات الايزيدي والمسيحي والتركماني والشبكي، فضلا عن القاصرين من الذكور الذين هم دون سن (18) الناجين من تنظيم داعش الارهابي ومن عمليات القتل والتصفية الجماعية من المكونات المذكورة آنفاً”.

وأوضحت الياس، ان “عمل المديرية المتضمن تنظيم ملف المتقدمة والمتقدم وعرضه أمام اللجنة المعنية بطلبات الناجيات التي يترأسها قاضٍ مختص للنظر فيه والمصادقة عليه خلال مدة اقصاها 90 يوما بعد تقديم المواطنة والمواطن طلباً عبر بوابة أور الالكترونية واستيفائها المتطلبات والشروط كافة”، مشيرة الى ان “باب التقديم سيكون متاحا 24 ساعة وغير محدد بسقف زمني”.

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