2022/09/07 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء بمصرع زائر إيراني وإصابة اثنين آخرين بحادث سير في محافظة المثنى.

وقال المصدر إن “حادث سير نام عن انقلاب عجلة بداخلها زوار ايرانيين ضمن حدود محافظة المثنى ما أسفر عن مصرع زائر ايراني واصابة اثنين اخرين”.

ويوم أمس لقي زائر ايراني مصرعه، واصيب خمسة آخرين بحادث سير في ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث سير يودي بحياة زائر إيراني ويصيب اثنين آخرين في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث سير يودي بحياة زائر إيراني ويصيب اثنين آخرين في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).