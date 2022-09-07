والده في حالة خطرة.. أسرة أميركي مسجون في إيران تطالب بـ

2022/09/07 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عائلة أميركي يمضي عقوبة بالسجن منذ نحو سبع سنوات في طهران، إلى الإفراج عنه مؤقتا ليكون إلى جانب والده الذي يحتاج إلى عملية جراحية جديدة وعاجلة ولا يمكنه مغادرة إيران، حسبما نقلت "سي أن أن".

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