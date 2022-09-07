فحص مياه الصرف الصحي..هل يُعتبر الوسيلة الأفضل لرصد انتشار فيروس شلل الأطفال وجدري القردة وكورونا؟

2022/09/07 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية جائحة كورونا راقب مسؤولو الصحة عينات من مياه الصرف الصحي بحثًا عمّا يشي بوجود الفيروس، ما بمكّنهم من تتبّع الموقع الذي يحتمل أن ينتشر فيه.وراهنًا، اعتمدت هذه التقنية للكشف عن الأمراض المعدية الأخرى مثل، شلل الأطفال وجدري القردة.

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